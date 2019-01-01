Как вырастить чабер из семян, посадка и уход в домашних условиях

Зачастую любители пряностей путают растения чабер и чабрец. Виновны в путанице похожие в звучании названия трав. Но и чабер, и чабрец по праву занимают свое место в наборе кулинарных пряностей.

В мире более тридцати разновидностей чабра. Растение знаменито сильным пряным ароматом листьев, в которых находится масса эфирных масел. При добавлении в блюдо чабер придает ему особый вкус. В разных частях света сушеная и свежесорванная зелень чабра применяется как лекарство и как отличная приправа к различным блюдам.

Кулинары применяют чабер в виде нежных, зеленых побегов, они имеют пряный остро-жгучий привкус и шикарный перечный аромат. Для длительного применения приправы ее сушат вместе со стеблями и хранят в плотно закупоренной стеклянной банке. При таком способе хранения приправа сохраняет вкус и запах надолго. Народное название чабра – перечная трава. Как удобно, когда стоит лишь протянуть руку к подоконнику и сорвать свежий, пахнущий на всю кухню стебелек чабра. И готовящееся блюдо заиграет новыми, манящими ароматами.

Можно ли вырастить чабер в горшке

Многие ароматные травки с удовольствием растут зимой и летом в небольших горшках на балконе или подоконнике. Замечательная пряность чабер отличается совсем несложным выращиванием в домашних условиях из семян. Любой хозяюшке будет просто высеять семена чабра в горшок с грунтом. При посеве семена заглубляют в землю не более чем на 1 см. Присыпают их грунтом и слегка поливают. Горшок необходимо укутать в полиэтилен и поставить в теплое место. Через три-пять дней можно ждать первых всходов. При появлении нежных стебельков убираем пленку и выставляем горшок поближе к свету.

Нужно учесть, что семена чабра имеют короткую всхожесть и хранятся не более двух лет. Поэтому для посева в горшок желательно брать одногодичные семена. При покупке семян внимательно изучите упаковку, обращая внимание на конечную дату посева именно этой партии. На упаковке будет краткая информация о чабре и как вырастить его из семян.

Важно! Чабер отлично размножается и делением разросшегося куста. Смело делите куст пополам и рассаживайте.

Где лучше всего разместить растение

Мини-огородик на подоконнике или лоджии – прекрасная мысль! Ведь и удобно, и свежая зелень под рукой, и просто красиво. Многие пряные растения в наших краях выращиваются как однолетние, потому что не переносят зиму. А в помещении такие пряности, в том числе и чабер, могут расти круглогодично.

Балкон для пряностей как небольшая тепличка, где постоянная влажность воздуха, нет резких перепадов температуры. На балконе нет вредных насекомых и можно избежать заболеваний открытого грунта. Почти нет сорняков. Хозяйка заметит сорняк в небольшом горшке и сразу же выдернет. А это значит – у растения никто не отберет питание и жизненное пространство.

Такие огороды на подоконнике или на балконе можно устроить, произведя посев чабра в большие горшки и ящички. Можно разместить горшки на подвесных полках и на полу или устроить пристенные стеллажи, на которых с удобством разместятся горшки с пряностями.

Освещение для домашнего чабра

Получая мало света, растение будет отставать в росте и вытягивать стебельки вслед за слабым оконным светом. Чабер отлично чувствует себя на солнце, даже попадание прямых солнечных лучей на листья его не пугает. Пряность не переносит затемненных мест и сквозняков.

Чабру необходимо освещение на протяжении пяти-шести часов в сутки. Зимой мини-огородик желательно досвечивать. Для этой цели прекрасно подойдет обычная настольная лампа с гнущейся шейкой и лампочкой экономкой с дневным светом.

При выращивании чабра в горшке в комнате естественного освещения может оказаться недостаточно.

Знаете ли вы? Нарушение светового режима может погубить растение.

Влажность воздуха и температура для выращивания

Чабер прекрасно растет при температуре воздуха +18...+22 °С. Если в помещении намного прохладней, может отреагировать загниванием корневой системы и даже погибнуть. При температуре выше 25 °С желательно пару раз в неделю слегка опрыскивать чабер водой.

Чабер – это трава, и выращивание ее не сложно, но растение все же южное, поэтому промерзает и погибает при минимальной отрицательной температуре.

Выращивание чабра на подоконнике: выбор емкости для посадки и подготовка субстрата

Если растение куплено в супермаркете уже взрослым, для хорошего дальнейшего роста его нужно пересадить. Магазинные растения теснятся в небольших горшочках, и дома чабер можно просто переместить в емкость попросторнее, используя перевалку растения. Чабер в домашних условиях вырастает в роскошный куст.

Предварительно перед пересадкой устраиваем в горшке дренаж. На дно горшка насыпается немного керамзита. При перевалочной пересадке растение вместе с комом земли аккуратно вытряхивается из старого горшка и устанавливается в новом. По бокам в горшок досыпается недостающий грунт. Немного поливаем, и наш новосел уже удобно устроен в новом доме.

Подходящий грунт для устройства мини-огородика можно приобрести в садоводческом магазине или в супермаркете. На мешке с почвой будет указан состав почвосмеси. Для чабера подойдет грунт, в котором торфа не более трети. Торф придает грунту кислотность, а кислые почвы чабру не по вкусу.

Знаете ли вы? Почвосмесь можно приготовить самому. Для этого необходимо взять часть огородной земли, добавить часть перегноя и половину части речного песка. Все тщательно перемешиваем, и грунт к посеву семян готов.

Как посадить чабер в горшке: схема посадки

Посев чабра семенами

Для выращивания чабра в комнатном огородике высев семян начинают весной. Самое удачное время для посева – конец марта – начало апреля. Перед тем как сажать чабер, семена рассыпают тонким слоем на влажной салфетке и оставляют на сутки для набухания и частичного наклева семян. После чего их чуть подсушивают и сразу начинают сеять в горшки.

В горшечном грунте делают бороздки глубиной до 1 см, в эти борозды и высеваются семена чабра. При посеве расходуют семена из расчета: на 1 кв. м высевают 0,3-0,5 г семян. Первые всходы появляются на 7-10-й день. Грунт постоянно должен быть умеренно влажным. Чтобы не допустить пересыхания грунта в горшках с посевами, их укрывают агроволокном. Когда всходы чабра достигнут в высоту 1 см, их необходимо проредить. В одном большом горшке можно оставить до 20 тоненьких всходов чабра. По мере их роста кустики должны быть рассажены по разным горшкам. Поливают нежные всходы чабра в первые 14 дней жизни только из пульверизатора, распыляя влагу.

Посадка взрослого растения чабра

В один горшок высаживаем один куст чабра, а посадка и уход за ним облегчаются большим размером посадочной емкости. Размер горшка должен быть объемом не менее 3 литров.

Почему в горшок такого объема высаживается только одно взрослое растение? В большой емкости не так быстро пересыхает грунт и лучше, свободнее развивается корневая система растения. При хорошо развитых корнях верхняя часть растения отрастает быстрее, стебли и листья чабра будут крупнее.

Горшки с молоденькими растениями располагают на окошке вплотную. По мере роста и развития кустиков с пряностями емкости раздвигают. Между взрослыми кустами должно быть не менее 20 см свободного пространства. Растениям необходимо свободное место для нормального роста и доступа света.

Знаете ли вы? Чтобы избежать частых поливов, горшки с травами лучше установить подальше от батарей и обогревателей.

Особенности ухода за чабром в домашних условиях

Чабер любит умеренно влажную почву, нужно следить, чтобы растение не заливалось водой (иначе корни просто сгниют). Но и длительной засухи чабер тоже не переносит. Два-три дня без полива он способен прожить, но лучше не забывать вовремя его поливать.

Как поливать растение

Есть более легкий способ, как ухаживать за чабром. Если вы часто уезжаете из дома, можно устроить для кухонного огорода фитильный полив через поддон. В каждом посадочном горшке есть отверстие в дне (для оттока лишней влаги). При посадке в горшок растения в грунт закладывается фитиль из длинного кусочка шерстяной ткани. Этот фитиль протягивается через весь горшок, и его кончик высовывается наружу в отверстие на дне горшка. В поддон устанавливаются горшки с растениями, из дна каждого горшка торчит хвостик шерстяного фитиля, наливаем на дно общего поддона воду. Растение берет воду, впитывая ее через фитиль. При таком поливе растение никогда не будет переувлажнено, так как возьмет воды столько, сколько нужно. Еще через фитильный полив удобно подкармливать огородик. Точно так же подливаем в поддон раствор с удобрением. Чисто, опрятно на подоконнике. И для хозяюшки нет лишних хлопот.

Что нужно знать о подкормке растения

Оконный огородик с чабром нужно периодически подкармливать. Грунт в горшке постепенно истощается, из него вымываются все минералы и вещества, необходимые для нормального развития растения. Желательно делать подкормки поливом под корень раз в две недели.

Для минеральной подкормки растения рекомендуется сделать раствор, смешав спичечный коробок золы и литр воды.

Рекомендованная азотная подкормка состоит из перебродившего с водой птичьего помета или коровяка (1:10). Но, принимая во внимание неприятный запах при использовании такого удобрения на кухне, можно обойтись любым магазинным удобрением для комнатных цветов. Обычно в таких смесях присутствуют все нужные растению химические элементы (цинк, магний, кальций и азот и др.).

Важно! Хорошие результаты дает подкормка домашнего огорода настоем из яичной скорлупы. Таким настоем пользовались наши мамы и бабушки, рецепт проверенный и надежный. Для приготовления настоя в литровую банку закладывается помятая яичная скорлупа. Желательно заполнить банку скорлупой до половины и залить до верха водой. Закрываем крышкой и настаиваем в темноте две недели. Подкормка этим настоем полностью обеспечивает потребность растения в кальции.

Чабер: сбор домашнего урожая

Когда веточки взрослого растения достигают 20-30 см, приступают к их обрезке и заготовке. Заготавливать пряность лучше до цветения растения, в этот период ветки и листочки особо пряно пахнут. При срезке оставляем пенечки в 5 см для последующего отрастания зелени. Если у вас несколько горшков с чабром, срезайте из каждого горшочка 2-3 веточки. Тогда свежая пряность на окошке будет расти постоянно. После обрезки растение полить и провести подкормку. Если чабер буйно растет и вы не успеваете его использовать зеленым, сушите зелень впрок. Для такой экстренной обрезки пряность обрезают не полностью, оставляется половина растения для свежего потребления в пищу.

Чабер обладает пряным, приятным ароматом, а выращивание растения не отличается особой сложностью.Собственноручно выращенная пряность, несомненно, придаст вашим блюдам неповторимый вкус. Как поступить, когда нет дачи, но есть желание посеять и вырастить пряные растения? Даже в небольшой квартире можно устроить огородик из пряных трав.

Ведь при всем многообразии магазинных пряностей свой огород на окошке или балконе не только добавит аромат в готовящуюся пищу, но и украсит ваш дом, и поднимет настроение вам и вашим близким.